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|Погода в Феодосии
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|«Безопасный переход»
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 136
|Новая победа керченских музыкантов
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 128
|Находка в Керченской крепости
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 159
|Керчане удостоены Государственной премии РК
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 135
|На заводе «Залив» организован зимний отстой судов
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 142
|Городское радиовещание будет восстановлено
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 133
|Керчане отметили День Республики Крым
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 151
|Получили награды авторы лучших новогодних открыток
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Феодосии
|Просмотров: 291
|Поход в кино
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 274
|«Зимние мотивы»
|№ 4 от 26 января 2017 :: Наши конкурсы
|Просмотров: 63
|Отважный комиссар Калинин
|№ 4 от 26 января 2017 :: Помним, гордимся
|Просмотров: 131
|Певица и актриса Эльзара Баталова
|№ 4 от 26 января 2017 :: История
|Просмотров: 122
|Для людей читающих, творческих, думающих
|№ 4 от 26 января 2017 :: Культурная жизнь
|Просмотров: 118
|Студентам — о службе в полиции
|№ 4 от 26 января 2017 :: Образование
|Просмотров: 116
|Памяти Володи Дубинина
|№ 4 от 26 января 2017 :: Образование
|Просмотров: 123
|«Зимние мотивы»
|№ 3 от 19 января 2017 :: Наши конкурсы
|Просмотров: 103
|Природа Крыма: уникальна и удивительна
|№ 3 от 19 января 2017 :: Тематические рубрики
|Просмотров: 259
|
№ 4 от 26 января 2017
|«Безопасный переход»
|
№ 4 от 26 января 2017
|Новая победа керченских музыкантов
|
№ 4 от 26 января 2017
|Находка в Керченской крепости
|
№ 4 от 26 января 2017
|Керчане удостоены Государственной премии РК
|
№ 4 от 26 января 2017
|На заводе «Залив» организован зимний отстой судов
|
№ 4 от 26 января 2017
|Городское радиовещание будет восстановлено
|
№ 4 от 26 января 2017
|Керчане отметили День Республики Крым
|
№ 4 от 26 января 2017
|«Зимние мотивы»
|
№ 4 от 26 января 2017
|Отважный комиссар Калинин
|
№ 4 от 26 января 2017
|Певица и актриса Эльзара Баталова
|
№ 4 от 26 января 2017
|Для людей читающих, творческих, думающих
|
№ 4 от 26 января 2017
|Студентам — о службе в полиции
|
№ 4 от 26 января 2017
|Памяти Володи Дубинина
|
№ 3 от 19 января 2017
|«Зимние мотивы»