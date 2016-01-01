    Металл

Еженедельник «Боспор» — своим подписчикам
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 107
Доброй традицией в редакции рекламно-информационного еженедельника «Боспор» стал предновогодний розыгрыш призов среди подписчиков.
 
Новогодние подарки от керчан
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 89
Керченскую специальную школу-интернат поздравили с наступающим Новым годом организаторы благотворительной акции.
 
«Крым в сердце моем»
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 95
В Симферополе состоялась церемония награждения победителей Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моем», в котором приняли участие талантливые ребята нашего города.
 
Керченские школьники стали юными друзьями пограничников
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 93
В школе № 12 состоялся ритуал посвящения учащихся пятых классов в юные друзья пограничников. Торжество было приурочено ко Дню работников органов безопасности.
 
Знакомство юных музыкантов с городом на Неве
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 93
В Центральной городской библиотеке им. В. Белинского в рамках «Воскресного музыкального клуба» прошла концертная программа «Новогодний Санкт-Петербург».
 
От печали до радости
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 93
Вот какие стихи я как-то увидела написанными черным маркером на стене дома:
Океан, состоящий из капель велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход не имеет значенья —
Просто муха в окно залетела на миг.
 
Главная елка города засияла огнями
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 109
Посмотреть на то, как зажгутся огни на городской елке, установленной в центре площади Ленина, несмотря на холодную погоду, пришло много керчан.
 
Жизнь дороже шин!
№ 51 от 22 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 200
В связи с ухудшением погодных условий, выпадением снега, образованием наледи на дорожном покрытии отдел ГИБДД ОМВД России по Ленинскому район проводит профилактическую акцию по пропаганде использования зимней авторезины «Жизнь дороже шин!».
 
Опасный поддельный алкоголь
№ 51 от 22 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 188
В преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост продаж алкогольной продукции, в том числе контрафактной.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Тематические рубрики Просмотров: 89
(Продолжение. Начало в № 46)
Пернатые Крыма в систематическом отношении отнесены учеными к 19 отрядам, в составе которых 300 видов птиц.
 
Женские образы в скульптуре Боспора
№ 52 от 29 декабря 2016 :: История Просмотров: 86
(Продолжение. Начало в № 51)
Почитали боспорцы также Кибелу, которую в посвятительных надписях именовали Фригийской матерью или просто Матерью.
 
Экологические успехи школьных волонтеров
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Образование Просмотров: 80
Экологические праздники с каждым годом становятся популярными в Крыму.
 
Вековой юбилей ветерана
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Помним, гордимся Просмотров: 74
В читальном зале библиотеки им. Белинского чествовали с юбилеем замечательного керчанина — Николая Ивановича Шарапова, которому недавно исполнилось 100 лет.
 
Лицеистки снова первые
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Спорт Просмотров: 77
20 декабря завершились соревнования спартакиады города по волейболу среди девушек. Победителем соревнований стала сборная Лицея искусств.
 
На пороге Новый год!
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Творчество наших читателей Просмотров: 77
Небо звездами искрится,
Снег кружится за окном.
Этой ночью всем не спится —
Все за праздничным столом.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 51 от 22 декабря 2016 :: Тематические рубрики Просмотров: 178
(Продолжение. Начало в № 46)
Бабочки
Пользу или вред приносят бабочки? Вопрос сложный и, пожалуй, устаревший. Вредных для человека бабочек в мире не больше 1?2%, а остальных можно считать просто живым украшением.
 
Женские образы в скульптуре Боспора
№ 51 от 22 декабря 2016 :: История Просмотров: 133
Изображения прекрасной половины человечества в скульптуре Боспора составляют значительную часть музейной коллекции Керченского лапидария.
 
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