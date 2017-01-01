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|Погода в Феодосии
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|Получили награды авторы лучших новогодних открыток
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Феодосии
|Просмотров: 124
|Поход в кино
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 112
|Открытая душа керченской поэтессы
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 102
|Декада безопасности дорожного движения
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 107
|Городские избирательные комиссии сработали на «отлично»
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 99
|Юные скрипачи из Керчи получили Гран-при
|№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 112
|Светлый праздник Рождества
|№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 235
|Авторская вышивка и детские открытки
|№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 236
|Карманника остановили
|№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 249
|«Зимние мотивы»
|№ 3 от 19 января 2017 :: Наши конкурсы
|Просмотров: 38
|Природа Крыма: уникальна и удивительна
|№ 3 от 19 января 2017 :: Тематические рубрики
|Просмотров: 88
|Отважный комиссар Калинин
|№ 3 от 19 января 2017 :: Помним, гордимся
|Просмотров: 80
|Зулейха Бекирова — мастерица-вышивальщица
|№ 3 от 19 января 2017 :: Культурная жизнь
|Просмотров: 91
|Природа Крыма: уникальна и удивительна
|№ 2 от 12 января 2017 :: Тематические рубрики
|Просмотров: 226
|Евгений Карцыганов. Секреты мастерства
|№ 2 от 12 января 2017 :: Культурная жизнь
|Просмотров: 193
|Федеральная социальная доплата
|№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь
|Просмотров: 224
|Электронная страховка
|№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь
|Просмотров: 185
|
№ 3 от 19 января 2017
|Получили награды авторы лучших новогодних открыток
|
№ 3 от 19 января 2017
|Поход в кино
|
№ 3 от 19 января 2017
|Открытая душа керченской поэтессы
|
№ 3 от 19 января 2017
|Декада безопасности дорожного движения
|
№ 3 от 19 января 2017
|Городские избирательные комиссии сработали на «отлично»
|
№ 3 от 19 января 2017
|Юные скрипачи из Керчи получили Гран-при
|
№ 2 от 12 января 2017
|Светлый праздник Рождества
|
№ 3 от 19 января 2017
|«Зимние мотивы»
|
№ 3 от 19 января 2017
|Природа Крыма: уникальна и удивительна
|
№ 3 от 19 января 2017
|Отважный комиссар Калинин
|
№ 3 от 19 января 2017
|Зулейха Бекирова — мастерица-вышивальщица
|
№ 2 от 12 января 2017
|Природа Крыма: уникальна и удивительна
|
№ 2 от 12 января 2017
|Евгений Карцыганов. Секреты мастерства
|
№ 2 от 12 января 2017
|Федеральная социальная доплата