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День памяти депортации крымских итальянцев
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 168
В шесть лет я стал врагом народа,
В семь лет я потерял отца.
Я в детстве был лишенным детства,
Я взрослым стал в чертах лица.
 
Памяти жертв Холокоста
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 144
Для студентов морского технологического колледжа сотрудники отдела истории Великой Отечественной вой­ны...
 
«Студенческий десант» в Керчи
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 142
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, полицейские Керчи совместно с Общественным советом УМВД России по г. Керчи провели встречу с выпускниками школы № 11.
 
Уберечь молодых от наркотиков
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 136
Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ...
 
В память о почетном гражданине Керчи
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 142
Год назад, 23 января 2016 года, ушел из жизни Леонид Гаврилович Тимофеев — ветеран рыбной отрасли, первый генеральный директор крупнейшего в стране рыбопромышленного объединения «Керчьрыбпром»...
 
Сотрудничество в рамках законодательства
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 134
В администрации города прошло совещание под председательством исполняющего обязанности атамана Крымского окружного казачьего общества Вадима Иловченко...
 
В Керчи снимается документальное кино
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 140
Мороз и снег не могут нарушить график съемок! В Керчи идет работа над документальным фильмом об истории итальянцев в России, сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
 
Остановите пьяного водителя!
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 132
В рамках стартовавшей на дорогах Керчи 12 января «Декады безопасности дорожного движения», Госавтоинспекция г. Керчи провела ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности, а именно: «Нетрезвый водитель», «Перекресток», «Пешеход.
 
«Безопасный переход»
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 305
Регулярно сотрудниками Госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах района.
 
Курение в законе
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 149
Полиция напоминает гражданам о запрете распития алкогольных напитков, появления в пьяном виде и курения в запрещенных законом местах.
 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 137
Покупки через сеть
В настоящее время все более популярным становится способ покупки через различные интернет-магазины. Одним из главных достоинств интернет-торговли является экономия времени и привлекательные цены.
 
«Зимние мотивы»
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Наши конкурсы Просмотров: 69
Ещё одна участница нашего конкурса — юная Мария Жбанкова.
 
«Путь на пользу» 230 лет назад, в январе 1787 года, императрица Екатерина II Великая предприняла путешествие в Крым
№ 5 от 2 февраля 2017 :: История Просмотров: 142
(Продолжение. Начало в № 4)
От Петербурга до Киева было устроено 76 станций, и на каждой из них были приготовлены по 560 сменных лошадей, а также сооружались помещения для хранения припасов...
 
Они сражались за Керчь
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Помним, гордимся Просмотров: 140
Я кругом и навечно
Виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться
Почел бы за честь.
В. Высоцкий

В сентябре 1973 года Керчи было присвоено звание «Город-герой». Это событие стало значимым для всех керчан.
 
Первое место — у керчанина
№ 5 от 2 февраля 2017 :: Спорт Просмотров: 136
В минувшие выходные в п. Красногвардейское съехались все сильнейшие кадеты Республики Крым возрастом до 17 лет на Республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы А. В. Пономарева.
 
«Зимние мотивы»
№ 4 от 26 января 2017 :: Наши конкурсы Просмотров: 135
Сегодня свои работы на конкурс представляют два участника. Первоклассник Степан Берлов вместе с бабушкой сделал весёлого снеговика и сладкую ёлку.
 
Отважный комиссар Калинин
№ 4 от 26 января 2017 :: Помним, гордимся Просмотров: 321
(Окончание. Начало в № 3).
…Разведчики быстро подметили скромность нового командира.
 
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