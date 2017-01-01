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|Погода в Феодосии
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|День памяти депортации крымских итальянцев
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 168
|Памяти жертв Холокоста
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 144
|«Студенческий десант» в Керчи
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 142
|Уберечь молодых от наркотиков
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 136
|В память о почетном гражданине Керчи
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 142
|Сотрудничество в рамках законодательства
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 134
|В Керчи снимается документальное кино
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 140
|Остановите пьяного водителя!
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 132
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В рамках стартовавшей на дорогах Керчи 12 января «Декады безопасности дорожного движения», Госавтоинспекция г. Керчи провела ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности, а именно: «Нетрезвый водитель», «Перекресток», «Пешеход.
|«Безопасный переход»
|№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи
|Просмотров: 305
|Курение в законе
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Юридическая помощь
|Просмотров: 149
|Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Юридическая помощь
|Просмотров: 137
|«Зимние мотивы»
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Наши конкурсы
|Просмотров: 69
|«Путь на пользу» 230 лет назад, в январе 1787 года, императрица Екатерина II Великая предприняла путешествие в Крым
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: История
|Просмотров: 142
|Они сражались за Керчь
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Помним, гордимся
|Просмотров: 140
|Первое место — у керчанина
|№ 5 от 2 февраля 2017 :: Спорт
|Просмотров: 136
|«Зимние мотивы»
|№ 4 от 26 января 2017 :: Наши конкурсы
|Просмотров: 135
|Отважный комиссар Калинин
|№ 4 от 26 января 2017 :: Помним, гордимся
|Просмотров: 321
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|День памяти депортации крымских итальянцев
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Памяти жертв Холокоста
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|«Студенческий десант» в Керчи
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Уберечь молодых от наркотиков
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|В память о почетном гражданине Керчи
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Сотрудничество в рамках законодательства
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|В Керчи снимается документальное кино
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Курение в законе
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|«Зимние мотивы»
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|«Путь на пользу» 230 лет назад, в январе 1787 года, императрица Екатерина II Великая предприняла путешествие в Крым
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Они сражались за Керчь
|
№ 5 от 2 февраля 2017
|Первое место — у керчанина
|
№ 4 от 26 января 2017
|«Зимние мотивы»