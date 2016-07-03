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Светлый праздник Рождества
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 140
Как и все православные христиане, 7 января керчане отметили один из самых главных и масштабных церковных праздников — Рождество Христово.
 
Авторская вышивка и детские открытки
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 127
В картинной галерее Восточно-Крымского исто­рико-культурного музея-за­поведника в рамках встреч «Гостиная на Дворянской» презентовали сразу две выставки.
 
Карманника остановили
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 142
В УМВД России по г. Керчи поступил ряд заявлений граждан о кражах личного имущества, совершенных в общественном транспорте.
 
Традиции Рождества
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 132
В рамках праздничной встречи «Гостиная на Дворянской», которая прошла в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника гости вечера услышали увлекательную историю рождественских праздников.
 
Праздник новогоднего угощения
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 258
Традиция раздавать новогоднее угощение керчанам от властей города зародилась в 2002 году и до сих пор не теряет своей популярности.
 
Новости из сказочного леса
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 239
Весело, необыкновенно интересно прошел новогодний праздник у ребят Войковской школы Ленинского района.
 
Дискотека зовет все ребят на Новый год!
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 243
Новый год! За что же мы любим этот праздник? За смолистый запах елки в доме, за приятные хлопоты, новые надежды, подарки родным и близким, за ожидание чуда, непременно лучистого, светлого, доброго, что обязательно свершится в новом году.
 
Игровая площадка в подарок
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 225
Предновогодние подарки преподнесли Керченской специальной школе-интернату Московский благотворительный фонд «Формула добра» и керченская кафе-столовая «Кузя».
 
Если вы нуждаетесь в помощи
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 256
ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» создан Распоряжением Совета министров Республики Крым и с 1 августа 2016 г. работает круглосуточно.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 2 от 12 января 2017 :: Тематические рубрики Просмотров: 119
(Продолжение. Начало в № 46)
Сокровища Черного моря
Среди камней и водорослей снуют многочисленные ракообразные, наиболее крупным из которых является каменный краб, имеющий ширину панциря до 10 сантимет­ров.
 
Евгений Карцыганов. Секреты мастерства
№ 2 от 12 января 2017 :: Культурная жизнь Просмотров: 106
5 января известному керченскому художнику евгению карцыганову исполнилось бы 85 лет.
 
Федеральная социальная доплата
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 130
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае...
 
Электронная страховка
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 110
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
 
Не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 112
Стражи порядка напоминают керчанам о необходимости повышения бдительности и осторожности при общении с незнакомыми лицами.
 
Администрирование страховых взносов
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 99
Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ, начиная с 1 января 2017 года, на налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов.
 
Дело о растрате госимущества
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 131
Приговором Керченского городского суда от 06.12.2016 экс-руководитель одного из государственных предприятий г. Керчи
 
Установление отцовства в судебном порядке
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 68
Рождение малыша накладывает на родителей массу обязанностей по обеспечению, воспитанию и образованию ребенка.
 
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