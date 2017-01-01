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Получили награды авторы лучших новогодних открыток
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Феодосии Просмотров: 124
В картинной галерее Восточно-Крым­ского историко-культурного музея-за­поведника подвели итоги конкурса детских работ «Моя новогодняя открыт­ка-2017».
 
Поход в кино
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 112
После новогодних каникул отдел судебных приставов по городу Керчи подарил своему подшефному коллективу — Керченской специальной школе-интернату поход в кинотеатр «Украина».
 
Открытая душа керченской поэтессы
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 102
В Центральной городской библиотеке им. Белинского прошел творческий вечер керченской поэтессы, члена литературного объединения «Лира Боспора» Веры Коваль.
 
Декада безопасности дорожного движения
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 107
В рамках Декады безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией г. Керчи с 12 по 22 января проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности.
 
Городские избирательные комиссии сработали на «отлично»
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 99
В администрации города состоялось награждение членов участковых и территориальных комиссий по итогам выборов 2016 года.
 
Юные скрипачи из Керчи получили Гран-при
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 112
Ансамбль скрипачей Керченского Лицея искусств заслуженно взял Гран-при в номинации «инструментальное исполнительство» самого масштабного российского детского конкурса «Art-Premium People Awards».
 
Светлый праздник Рождества
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 235
Как и все православные христиане, 7 января керчане отметили один из самых главных и масштабных церковных праздников — Рождество Христово.
 
Авторская вышивка и детские открытки
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 236
В картинной галерее Восточно-Крымского исто­рико-культурного музея-за­поведника в рамках встреч «Гостиная на Дворянской» презентовали сразу две выставки.
 
Карманника остановили
№ 2 от 12 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 249
В УМВД России по г. Керчи поступил ряд заявлений граждан о кражах личного имущества, совершенных в общественном транспорте.
 
«Зимние мотивы»
№ 3 от 19 января 2017 :: Наши конкурсы Просмотров: 38
Первый участник нашего конкурса — Илюша Акилов, 8 лет. Илюша учится в 3 классе школы № 5.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 3 от 19 января 2017 :: Тематические рубрики Просмотров: 88
(Окончание. Начало в № 46)
Сокровища Черного моря
Скат-хвостокол. Хрящевая, плоская живородящая рыба, родственница акул.
 
Отважный комиссар Калинин
№ 3 от 19 января 2017 :: Помним, гордимся Просмотров: 80
...В конце декабря 1941 г. батальонный комиссар Калинин был назначен начальником политотдела Керченской военно-морской базы.
 
Зулейха Бекирова — мастерица-вышивальщица
№ 3 от 19 января 2017 :: Культурная жизнь Просмотров: 91
Вышивка — распространенный и любимый вид традиционного искусства крымских татар.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 2 от 12 января 2017 :: Тематические рубрики Просмотров: 226
(Продолжение. Начало в № 46)
Сокровища Черного моря
Среди камней и водорослей снуют многочисленные ракообразные, наиболее крупным из которых является каменный краб, имеющий ширину панциря до 10 сантимет­ров.
 
Евгений Карцыганов. Секреты мастерства
№ 2 от 12 января 2017 :: Культурная жизнь Просмотров: 193
5 января известному керченскому художнику евгению карцыганову исполнилось бы 85 лет.
 
Федеральная социальная доплата
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 224
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае...
 
Электронная страховка
№ 2 от 12 января 2017 :: Юридическая помощь Просмотров: 185
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
 
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